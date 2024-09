Pożar w kamienicy w Poznaniu. Strażacy wiedzieli, bo korzystali

"Świadkowie twierdzą, że zanim doszło do dwóch eksplozji, dym wydobywał się z piwnicy. Pomieszczenia po tej stronie zajmowała firma Lupo. Jej serwisanci naprawiali baterie i akumulatory. Zapłon tych urządzeń to w tej chwili główna hipoteza śledczych" - podaje "Gazeta Wyborcza".

Jak informuje "Wyborcza", cztery piwnice przerobiono nielegalnie w jedno pomieszczenie - salę do napraw. Prowadziły do niej schody wykute - też nielegalnie - na zapleczu salonu firmy Lupo, który mieścił się na parterze i gdzie obsługiwano klientów. W mailu do "Wyborczej" spółka Lupo potwierdza, że w piwnicy serwisowano akumulatory.