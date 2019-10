WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze poznań + 1 sąd oprac. Katarzyna Bogdańska 1 godzinę temu Poznań. Takiego procesu jeszcze nie było. Sąd będzie wydawał karty wstępu Wybuch kamienicy na Dębcu wstrząsnął opinią publiczną. Szczególnie gdy na jaw wyszły szczegóły dramatu. Tomasz J. jest oskarżony o zabójstwo pięciu osób i usiłowanie zabójstwa kolejnych 34. Takiego procesu jeszcze nie było. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Poznań. 15 listopada rozpoczyna się proces Tomasza J. (East News) 15 listopada rozpoczyna się proces Tomasza J. Sąd Okręgowy w Poznaniu zarządził wydawanie dla publiczności oraz przedstawicieli mediów kart wstępu na rozprawę. Przygotowano 78 kart. Zainteresowane osoby muszą odebrać je osobiście w biurze obsługi interesanta w gmachu sądu okręgowego przy ul. Hejmowskiego 2. Karty będą wydawane od czwartku 7 listopada w godz. 7.45-15.15. Natomiast osoby pokrzywdzone będą wpuszczane na salę rozpraw na podstawie otrzymanych zawiadomień o terminie rozprawy, bez konieczności ubiegania się o wydanie kart wstępu. Tomasz J. będzie odpowiadać za zabójstwo pięciu osób oraz usiłowanie zabójstwa 34 osób mieszkających w budynku. Jak podkreśla "Gazeta Wyborcza", jeszcze nikt w Polsce nie stawał przed sądem pod takim zarzutem. Przypomnijmy. Kamienica na poznańskim Dębcu runęła w niedzielny poranek 4 marca. W wyniku eksplozji zginęło pięć osób, a 22 zostały ranne. Początkowo podejrzewano, że jej przyczyną było rozszczelnienie instalacji gazowej. Z najnowszych ustaleń wynika, że do eksplozji doprowadzono celowo, by zatrzeć ślady zabójstwa. Zazdrosny o swoją żonę Tomasz J. miał ją zabić, okaleczyć, a następnie doprowadzić do eksplozji. Mężczyzna oskalpował głowę żonie, a na czole wyciął jej nożem linie tworzące litery ZKA. Prawdopodobnie chciał napisać "za karę". Zabójca odciął jej głowę, wyciął implanty piersi i rozciął jej narządy rodne. Rok wcześniej Tomasz J. wyjechał do pracy w Anglii. Wrócił przed Bożym Narodzeniem, a w Nowy Rok - doprowadził do tragicznego wypadku, który 12-letni Kacper ledwo przeżył. Wtedy kobieta kazała mu się wyprowadzić. Gdy to zrobił, zmieniła zamki w drzwiach. Niedługo potem kobieta zaczęła spotykać się z kimś innym. Tomasz miał być o nią bardzo zazdrosny. W dniu tragedii Beata J. miała lecieć do nowego mężczyzny do Anglii. Ale dzień wcześniej przyjechał do niej mąż. Znów mieli się pokłócić. Wówczas doszło do dramatu. W niedzielę do mieszkania w poznańskiej kamienicy przyszli jej znajomi, by zaopiekować się psami. Gdy otworzyli drzwi, doszło do eksplozji. Zobacz też: Nowy marszałek senior w Sejmie. Wiadomo, kto na pewno nim nie będzie Zobacz aktualne wiadomości na WIADOMOSCI.WP.PL. Masz newsa, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące