Poznań. Klinka oskarżona o eksperymenty. Prokuratura bada sprawę wykorzystywania Actilyse

Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń znalazła się "pod lupą" prokuratury. Były pracownik placówki twierdzi, że dochodzi tam do nielegalnych eksperymentów na ludziach i skandalicznych naruszeń. Po nagłośnieniu przez niego sprawy do lokalnych mediów zgłaszają się teraz kolejni świadkowie.

"Nie wiedziano, jak dawkować ten lek. Preparat nie przeszedł badań klinicznych, nie został dopuszczony do użytku w Polsce do tego właśnie schorzenia (zakrzepicy kończyn dolnych - przyp. red.). Z relacji tych lekarzy wynika, że lek był podawany nieoficjalnie, poza procedurami i dochodziło do powikłań, również śmiertelnych" - pisze teraz o sprawie "Głos Wielkopolski".