Pożar w Krakowie. Nie żyje jedna osoba

Pożar wybuchł w jednej z kamienic przy ulicy Królewskiej około godziny 17. Na miejscu pracują strażacy oraz ratownicy medyczni.

Z budynku ewakuowano 8 osób, w tym jedno dziecko. Wśród nich był również ok. 50-letni mężczyzna, którego szybko przeniesiono do karetki. Mimo reanimacji nie udało się go uratować.