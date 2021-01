Powrót Tuska? "Ma jeszcze dwa lata w Brukseli, to zostawia mu trochę czasu"

Eurodeputowany Radosław Sikorski był gościem programu Newsroom Wirtualnej Polski. Prominentny polityk Platformy Obywatelskiej został zapytany o najnowszy transfer z tej partii. Okazało się bowiem, że do Polski 2050 Szymona Hołowni postanowiła dołączyć wieloletnia polityk PO, Joanna Mucha. Sikorski nie ukrywał, że jest to dla niego zaskoczenie i żałuje, że Muchy nie będzie już w PO. To już kolejny transfer wychodzący z największej polskiej partii opozycyjnej w ostatnim czasie. Stwarza on pytanie, czy PO na pewno jest partią, która za trzy lata będzie gotowa zawalczyć z PiS-em o władzę. Były szef MSZ zapewnia, że tak. Dopytywany o to, czy PO za trzy lata będzie partią z Donaldem Tuskiem za sterami odpowiada wymijająco. - Donald Tusk ma jeszcze dwa lata w Brukseli na czele rządzącej partii w Parlamencie Europejskim. Ma co robić, ale to zostawia mu trochę czasu - słyszymy.

