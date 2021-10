Powrót do szkoły w ekologicznym stylu

Firma P&G dba o ochronę środowiska naturalnego wszędzie tam, gdzie pojawia się ona i jej marki. Podejmuje w tym zakresie wiele inicjatyw, które realizuje zgodnie z ogłoszoną w 2018 strategią "Ambition 2030". Wiedząc, jak ważne są codzienne wybory konsumentów, firma stawia także na edukację oraz umożliwianie podejmowania rozsądnych względem środowiska decyzji zakupowych. Kluczowe zmiany wprowadzone przez P&G w ostatnim roku to m.in. wprowadzenie aluminiowych opakowań wielorazowych do produktów do pielęgnacji włosów oraz wkładów uzupełniających do nich w opakowaniach nadających się do recyklingu, wymiana plastikowych opakowań produktów premium marki Gillette i Gillette Venus na papierowe, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych czy całkowite zasilanie wszystkich zakładów produkcyjnych firmy znajdujących się w Polsce energią z odnawialnych źródeł. Firma ogranicza także zużycie plastiku, jak również w coraz większym stopniu wykorzystuje materiały pochodzące z recyklingu do produkcji opakowań swoich marek.