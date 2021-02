Powrót do szkoły. Starsze roczniki i wakacje. Ekspert o dalszej nauce

Powrót uczniów starszych klas do nauki stacjonarnej w szkołach nadal nie jest przewidywany w działaniach rządu. - Obawiam się, że duża część roczników może w tym roku nie wrócić do szkół - powiedział w programie "Newsroom" WP prof. Robert Flisiak. Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych ocenił, że bezpiecznym może być ewentualny powrót uczniów klas ósmych i maturalnych. Gość Patrycjusza Wyżgi dodał, że szkoła to główne miejsce, skąd koronawirus może rozprzestrzeniać się przez dzieci w domach i innych środowiskach. - Jeżeli będziemy mieli jednak taką stabilną sytuację jak teraz, to kto wie: może zdecydujemy się na poluzowanie ws. szkół - mówił prof. Flisiak, zastrzegając, że w tej chwili rada medyczna przy rządzie na ten temat jeszcze nawet nie dyskutowała.

