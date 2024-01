Powalone drzewa i podtopienia. Orkan Henk sieje spustoszenie

Holenderski instytut meteorologiczny (KNMI) ogłosił we wtorek pomarańczowy kod zagrożenia dla północnej części kraju. Oznacza to, że istniało duże prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych na tym obszarze. Straż pożarna w Amsterdamie apelowała do mieszkańców stolicy, aby nie opuszczali swoich domów.