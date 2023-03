Poszukiwany tajwański żołnierz znaleziony w Chinach. Zdezerterował do wrogów

Tajwański wojskowy, służący w jednostce na wysepce położonej w pobliżu chińskiego wybrzeża, zaginął w zeszłym tygodniu. Jego dowódcy podejrzewali, że z posterunku mogły go porwać morskie fale. Tymczasem żołnierz odnalazł się w Chinach. Wszystko wskazuje na to, że opuścił kraj, by i dołączyć do wrogów.