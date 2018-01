Poszukiwania Piotra Kijanki. Nocna akcja policji

W niedzielę krakowska policja wznowiła poszukiwania zaginionego na początku stycznia mężczyzny. Służby otrzymały zgłoszenie o znalezieniu podejrzanego worka w kanale, w którym, jak się okazało, znajdowała się dętka.

Piotr Kijanka zaginął w nocy z 6 na 7 stycznia. Mężczyzna wracał do domu z imprezy urodzinowej swojej żony Agnieszki w jednej z restauracji na Kazimierzu. Ta do mieszkania wróciła wcześniej, około godziny 22. - Tak mieliśmy umówioną opiekunkę do syna - tłumaczyła w rozmowie z "Gazetą Krakowską" żona zaginionego.