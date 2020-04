Poszukiwania Kacpra. Służby przeczesują rzekę. "To mogło być utonięcie"

- Najbardziej prawdopodobną wersją, na którą wskazują okoliczności, jest to, że w chwili nieuwagi ojca chłopiec oddalił się z terenu działki. Niedaleko płynie rzeka, bardzo możliwe, że chłopiec do niej wpadł - mówi nam prokurator Tomasz Czułowski. - Ze zgromadzonych dowodów wynika, że już wcześniej chłopiec przebywał na skarpie, przy której płynie rzeka. Był wówczas przywoływany przez opiekuna.

Zaginął Kacperek. Zeznania ojca "zgodne z ustaleniami"

Rafał B. miał we krwi 0,7 promila alkoholu. Został do prokuratury doprowadzony dzisiaj około godziny 10. Usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia dziecka, które znajdowało się pod jego opieką. Grozi za to do 5 lat więzienia. - Po przedstawieniu tych zarzutów mężczyzna został przesłuchany w charakterze podejrzanego - informuje Czułowski.