Poszukiwania 3,5-letniego Kacperka. Najnowsze doniesienia

Gdy nie mógł odnaleźć Kacpra, zawiadomił policję. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości, okazało się, że ma 0,7 promila alkoholu we krwi. Został zatrzymany, ponieważ był poszukiwany do odbycia kary za przestępstwa przeciwko mieniu.

Poszukiwania Kacpra. Niebezpieczna rzeka

Tam trwały poszukiwania służb do późnych godzin nocnych. Do działań użyto dronów, helikoptera, kamer termowizyjnych oraz łodzi z sonarem - przekazuje Polsat News. Teren przeszukiwano także z psami tropiącymi. Nie przyniosło to jednak żadnego efektu. Poszukiwania z ciężkim sprzętem zostały przerwane do środy rana.