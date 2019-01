Postrzelony przez policjanta 25-latek jest w stanie ciężkim

Agresywny mężczyzna, który we wtorek został postrzelony przez policjanta, jest w szpitalu. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. W samochodzie 25-latka znaleziono maczety.

Przypomnijmy: we wtorek o godz. 15.40 w Krakowie na os. Dywizjonu 303 policjanci drogówki zatrzymali do kontroli kierowcę bmw. Kiedy policjant chciał go zbadać na obecność narkotyków w organizmie, 15-latek uderzył go w twarz i zaczął uciekać. Został zatrzymany przez funkcjonariusza. Doszło do szarpaniny, w której kierowca próbowaał wyszarpnąć z kabury mundurowego broń. 25-latek został postrzelony. Pisaliśmy o tym TUTAJ.