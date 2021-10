Posłowie KO potwierdzają informacje WP o pieniądzach dla organizacji Bąkiewicza

Plany lidera Ruchu Narodowego idą jednak dużo dalej. Chciałby, by podobne centra znalazły się w każdym wojewódzkim mieście w Polsce. Uważa, że stolica powinna dać przykład reszcie kraju. Robert Bąkiewicz we wniosku nie ukrywa, że rządowe pieniądze miałyby zapewnić jego organizacji możliwość zakupu lokalu w Warszawie. "Jest to szczególnie ważne ze względu na nieprzychylny stosunek władz stołecznych miasta Warszawa do inicjatyw patriotycznych" - podkreślił we wniosku.