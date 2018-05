Posłowi PiS grożą kłopoty dużo poważniejsze niż romans. W tle specsłużby i strzeżone tajemnice

W szeregach PiS konsternacja po ujawnieniu romansu posła Stanisława Pięty. Politycy tej partii pytani przez nas o sprawę nabierają wody w usta. A problem jest poważny: Pięta zasiada w komisjach ds. Służb Specjalnych i Amber Gold. Mógł być szantażowany.

Stanisław Pięta uchodzi za jednego z najbardziej konserwatywnych posłów PiS. Moralizatorska postawa polityka rozmija się jednak z informacjami "Faktu" o romansie polityka. Według doniesień tabloidu, poseł PiS uwiódł i wykorzystał poznaną na miesięcznicy smoleńskiej samotną kobietę, zdradzając swoją żonę. Miał mamić ją wpływami w spółkach Skarbu Państwa i zaoferował jej pracę w swoim biurze poselskim. Spędzał z nią noce w hotelach - również w Domu Poselskim - i snuł rozważania o wspólnej przyszłości. Chciał, by kobieta urodziła mu dzieci. Przynajmniej tak wynika z korespondencji ujawnionej przez "Fakt". Kobieta skontaktowała się z dziennikarzami tabloidu i opowiedziała swoją historię. Wybuchł skandal.

Tajemnice polityka pilnie strzeżone

Oprócz tła obyczajowego sprawy jest bowiem jeszcze poważniejsze, polityczne. Stanisław Pięta jest bowiem członkiem komisji śledczej ds. Amber Gold i Komisji ds. Służb Specjalnych. Politycy zasiadający w obu komisjach mają dostęp do informacji niejawnych, newralgicznych, pilnie strzeżonych. Posiadają ogromną wiedzę na temat spraw na styku wielkiej polityki, biznesu i świata przestępczego. Muszą być krystaliczni, aby nie narazić się na szantaż ze strony osób chcących wykorzystać ich pozycję i wiedzę.

Wybitny specjalista ds. służb, były minister spraw wewnętrznych oraz szef resortu sprawiedliwości Marek Biernacki mówi WP: - Sprawa dotyczy moralności. Nic mi nie wiadomo na temat tego, czy poseł Pięta zdradził komuś tajemnice, których ujawniać nikomu nie powienien. Poczekajmy, zobaczymy, co dalej wydarzy się w tej sprawie.

Z naszych informacji wynika, iż poseł Pięta zerwał kontakt z kobietą, z którą miał romans, zanim jeszcze dołączył do Komisji ds. Służb Specjalnych (zrobił to 13 kwietnia 2018 r., po rezygnacji Beaty Mazurek). Jednak wciąż istnieje prawdopodobieństwo, iż mógłby być - lub był - jako członek tejże komisji szantażowany. Podobnie kwestia wygląda w przypadku komisji śledczej ds. Amber Gold. - Mógł być szantażowany, ale to muszą zbadać służby - mówi Wirtualnej Polsce minister Marek Biernacki.