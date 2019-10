Posiedzenie Sejmu tylko 12 listopada? Prezydent potrzebuje czasu ws. nowego rządu

Prezydent Andrzej Duda zaplanował pierwszego posiedzenie Sejmu 12 listopada. - Potrzebuje czasu na skonstruowanie swojej koncepcji dotyczącej nowego premiera i nowego rządu. Ma ten czas dany przez Konstytucję i może z tego korzystać - mówi konstytucjonalista Ryszard Piotrowski w rozmowie z WP. I zaznacza, że posiedzenie mogłoby się odbyć również przed 12 listopada.

Rzecznik prezydenta RP Błażej Spychalski poinformował w piątek, że Andrzej Duda postanowił, że pierwsze posiedzenie Sejmu odbędzie się 12 listopada. Na antenie RMF FM wskazał na to, że pierwsze posiedzenie Sejmu tej kadencji miało miejsce 12 listopada i kadencja trwa do 11 listopada tego roku. - W związku z powyższym ten termin 12 listopada jest dość naturalny, oczywisty - mówił Spychalski, powołując się na zapisy Konstytucji.

- Na pierwszym posiedzeniu Sejmu pojawiają się istotne sprawy: po pierwsze Prezes Rady Ministrów składa dymisję, to jest jego obowiązek. Prezydent musi tę dymisję przyjąć i powierzyć dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowego rządu. Potem desygnuje nowego premiera i na jego wniosek powołuje pozostałych ministrów. Ma na to dwa tygodnie od pierwszego dnia posiedzenia - opowiada Ryszard Piotrowski.

Czy nowy parlament może zostać zwołany przed 12 listopada? Konstytucjonalista wskazuje na to, że może do tego dojść przykładowo zarówno 15 października, jak i 5 listopada.

Piotrowski podkreśla, że obecnie do 11 listopada będą funkcjonowały równolegle dwa Sejmy i dwa Senaty: stary i nowy. - Członkowie nowo wybranego parlamentu dysponują immunitetem od dnia ogłoszenia wyborów, więc obecnie są parlamentarzyści, którzy jeszcze posiadają immunitet oraz ci, którzy już go uzyskali - dodaje.

I zaznacza, że stary skład Sejmu może procedować to, co jest niezbędne do zachowania bezpieczeństwa państwa i obywateli. - Chodzi o wszystkie ustawy, które wynikają z zagrożenia, klęski, sytuacji nadzwyczajnej. Jeśli chodzi o ustawy, które teraz zostałyby uchwalone, to nic nie stoi na przeszkodzi, żeby nowy parlament je zmienił. Jednak nieustanne zmienianie prawa nie jest rzeczą pożyteczną i dobrą - powiedział Ryszard Piotrowski. Dodaje, że to, ile zostanie zwołanych kolejnych posiedzeń zależy od Marszałka Sejmu i większości sejmowej.