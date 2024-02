Poseł PiS nie wytrzymał. "Kowalczyk i Telus opowiadali bajki"

- Znam tą wypowiedź. Nie mam zdolności profetycznych, ale niestety spełniło się co do joty to wszystko o czym mówiłem. Bajki opowiadane przez Kowalczyka, a później również przez Telusa historia i rolnicy ocenili bardzo negatywnie - oświadczył Ardanowski, nawiązując do trwających obecnie protestów. Rolnicy domagają się m.in., by rząd ograniczył import towarów rolnych z Ukrainy.