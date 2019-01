Poseł PiS chce odstrzału żurawi. "Szkodliwa działalność", niszczą uprawy i jest ich za dużo

Interpelację w sprawie "włączenia żurawi do listy zwierząt łownych" przekazał Ministerstwu Środowiska poseł PiS Jan Dziedziczak. Do jego biura poselskiego przychodzą rolnicy skarżący się na straty w uprawach.

Kolejny poseł PiS ma coś do zwierząt. Janowi Dziedziczakowi przeszkadzają żurawie (East News, Fot: ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER)

Powracające właśnie z zimowisk do Polski żurawie nie wiedzą, że wkrótce może zmienić się ich status w naszym kraju. Do tej pory były gatunkiem ściśle chronionym. Tymczasem zmiany domaga się poseł PiS Jan Dziedziczak. 23 stycznia przesłał do Ministerstwa Środowiska interpelację, w której przekonuje do wpisania ptaków na listę gatunków łownych.

Za dużo już tych żurawi

"Ochrona gatunkowa ptaków przyczyniła się do wzrostu liczebności, a to wpłynęło na uzasadnione obawy rolników. Większa ilość ptaków powoduje zwiększenie żerowania na uprawach rolnych. Aktualne obowiązujące przepisy nie dopuszczają możliwości wypłaty odszkodowań w wyniku szkodliwego działania żurawi, bowiem nie są one zaliczane do zwierząt łownych" - pisze poseł.

Włączenie żurawi na listę gatunków łownych dałoby możliwość rolnikom szacowania szkód i wypłaty odszkodowań - uzasadnia.

Teraz przyciśnięty przez lokalnych dziennikarzy tłumaczy, że ma na celu dobro zwierząt. - Nie chodzi o szkodzenie tym pięknym ptakom, wręcz przeciwnie, chodzi o wpisanie żurawi na listę zwierząt pod ochroną - tłumaczy poseł PiS Jan Dziedziczak.

Czy oni coś mają do zwierząt? Łosie, dziki, foki, teraz żurawie

Tytuł interpelacji Jana Dziedziczaka jest jednoznaczny "w sprawie konieczności włączenia dzikiego ptactwa (żurawi) do zwierząt łownych". Jeśli minister środowiska przychyliłby się do wniosku, to kolejnym krokiem byłoby stworzenie kalendarza polowań na żurawie, oszacowanie populacji do odstrzału itd. Na stronach Sejmu czytamy, że interpelacji nadano bieg.

Liczebność żurawi szacowano w 2003 roku na 5 tys. par. Obecnie miałoby ich być około 20 tys. Najwięcej tych ptaków bytuje na podmokłych terenach Warmii i Mazur.