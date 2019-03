Porwanie w Białymstoku. Szokujące informacje o "mediatorze"

Początkowo był przedstawiany jako negocjator, który brał udział w akcji odnalezienia matki i córki w Białymstoku. Teraz na jaw wychodzą szokujące fakty. Marek M. sam wcześniej odebrał swoją córkę. Miał też znęcać się nad partnerką - donosi "Gazeta Wyborcza".

- Matka nie została wciągnięta do samochodu, wsiadła dobrowolnie. Mamy nagranie, na którym kobieta normalnie rozmawia - mówił w TVP Info Marek M. Przekonywał, że "media za bardzo rozdmuchały sprawę, zwalając winę na ojca dziecka, gdyż tak naprawdę nie miało to tak dramatycznego przebiegu, jak było to wszystko opisane”.