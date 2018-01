Poradnik dla wiernych podbija sieć. Parafia radzi jak przyjąć księdza po kolędzie

Jeżeli gra radio, trzeba je wyłączyć. Nawet, gdy chodzi o rozgłośnię z Torunia.

Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbe w Pabianicach opublikowała przystępny poradnik dla czekających na "kolędę". Informacje o tym co robić, czego nie i jak przygotować dom przed przyjściem księdza opublikowano na stronach Archidiecezji Łódzkiej . Dowiadujemy się, ile świeć ustawić, co zrobić gdy zabraknie wody święconej oraz jak przygotować młodych ludzi. Niestety, ewentualne wątpliwości dotyczące napisu kredą na drzwiach nie będą rozwiane. Autor wpisu pozostał przy odchodzącej już wersji K+M+B nawiązującej do imion Trzech Króli. Obecnie powinno się zapisywać C+M+B od łacińskiego Christus Mansionem Benedicat, czyli Niech Chrystus błogosławi temu domowi.

Poruszony jest natomiast najbardziej kontrowersyjny temat, czyli słynna koperta z "datkami co łaska". Do Wizyty Duszpasterskiej należy przygotować stół nakryty białym obrusem, krucyfiks i dwie zapalone świece, wodę święconą oraz kropidło. W przypadku braku wody święconej należy wlać zwykłą wodę i na początku kolędy poprosić księdza o jej poświęcenie.

Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii (lepiej przyznać się, że takowego się nie posiada niż tłumaczyć, że pożyczyłem koledze do przepisania i mi nie oddał bo i tak żaden ksiądz w to nie uwierzy). Brak możliwości złożenia ofiary na potrzeby Kościoła nie może być w żadnym wypadku powodem nieprzyjęcia księdza po kolędzie. Rodzina, która notorycznie nie przyjmuje po kolędzie może być potraktowana jako niepraktykująca lub nawet niewierząca - ostrzega wpis parafii.

1) Wypada wyjść po księdza lub poprosić sąsiada o przyprowadzenie go do naszego domu. Wyłączamy telewizor i radio (nawet jeśli to jest Radio Maryja).

2) Na chrześcijańskie pozdrowienie Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus odpowiadamy na wieki wieków Amen (wbrew pozorom wiele osób nie zna już tego chrześcijańskiego pozdrowienia).

3) Przedmioty religijne, które chcemy poświęcić kładziemy na stole/ławie.

4) Wszyscy bierzemy udział we wspólnej modlitwie. Gdy ksiądz kropi nas wodą święconą czynimy znak krzyża.

5) Głównym powodem wizyty duszpasterskiej jest chęć poznania parafian, ich problemów oraz ich opinii na temat funkcjonowania parafii. Dlatego bardzo ważną rzeczą w trakcie kolędy jest szczerość w rozmowie z kapłanem.

6) Jeśli chcemy zaproponować herbatę lub kawę czynimy to na początku kolędy, a nie w momencie wyjścia księdza.

7) Po zakończeniu kolędy odprowadzamy księdza do sąsiada.