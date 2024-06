"Popełnia błąd". Mastalerek ostro o Szydło

Działacze PiS mają żal do Beaty Szydło, że w nagraniu nie mówi o zwykłym poparciu, ale podkreśla, że gdyby mogła, to zagłosowałaby na Kurskiego. – Podejrzewam, że Kurski kazał Beacie tak powiedzieć, więc mu to nagrała. Pewnie nie zdawała sobie sprawy, jakie wywoła to emocje – mówi jeden z naszych rozmówców. Politycy mają też pretensje do partyjnej centrali, że tak mocno promuje Kurskiego, mimo że stać go na lepszą kampanię w porównaniu do wielu innych kandydatów.