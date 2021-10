Ponad 7,6 tys. zł – o tyle co minutę wzrasta nasz dług wobec pszczół. A podlicza to na bieżąco mural na warszawskiej Pradze

Z każdą sekundą rośnie nasz dług wobec zapylaczy. Do końca roku wyniesie on ok. 4mld zł (szacuje się, że rocznie właśnie tyle warte są plony, jakie uzyskujemy w Polsce dzięki pracy pszczół i innych zapylaczy[1]). Teraz tę kwotę na bieżąco podlicza mural, który właśnie powstał na warszawskiej Pradze. Ukazuje się ona jednak dopiero po zmroku. Dlaczego? – "W ten symboliczny sposób chcemy nawiązać do tego, że na co dzień nie zawsze dostrzegamy pracę pszczół, nie zawsze ją doceniamy, choć po czasie korzystamy z jej efektów. Poprzez licznik długu Polaków wobec tych owadów zaznaczamy to, ale co ważniejsze – podkreślamy wartość ich pracy oraz zwracamy uwagę na ich znaczenie w naszym życiu. Mamy nadzieję, że dzięki takiej kalkulacji w formie nietypowego muralu jeszcze bardziej dotrze do nas wszystkich to, że świat bez pszczół to szkoda całkowita dla każdego z nas. Idąc dalej – chcemy w ten sposób inspirować i pomagać w tym, by wspólnie dbać o zapylacze" – mówi Rafał Mosionek ze start-upu ubezpieczeniowego Beesafe, odpowiedzialnego za powstanie muralu, który jest częścią kampanii pod hasłem "Świat bez pszczół to szkoda całkowita". Co w praktyce na co dzień dają nam te owady?