Ponad 1000 zbiórek na szczytne cele nie zostało rozliczonych- ustaliła WP. MSWiA przyznaje, że jest bezradne

Ponad 1000 zbiórek na szczytne cele nie zostało rozliczonych, a MSWiA zareagowało tylko w 17 przypadkach – ustaliła WP. Resort tłumaczy, że w pozostałych przypadkach nie ma instrumentów, ale nie chce zmienić ustawy o zbiórkach.

- Do zbiórki nie doszło, zgłaszaliśmy to. Nie ma takiej informacji na portalu? – dziwi się przedstawiciel ośrodka. Dodaje, że nikt z resortu się z ośrodkiem nie kontaktował.

Resort spraw wewnętrznych zapytaliśmy czy co dzieje się ze środkami zebranymi w ramach zbiórek, czy bada przypadki nierozliczonych zbiórek, lub przekazuje informacje do prokuratury lub urzędów skarbowych.

W lutym w MSWiA zorganizowało spotkanie na temat zmian w ustawie o zbiórkach z przedstawicielami organizacji pozarządowych. - Poprosiliśmy organizacje o przekazanie stanowisk, które zwiększą mechanizm prewencyjny. Nie rozstrzygamy czy mają to być kompetencje sądu czy ministra. Chcemy wypracować wspólny model, który doprowadzi do tego, żeby nie doszło więcej do takiej sytuacji, która miała miejsce pod koniec stycznia - podkreślił wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, nawiązując do zbiórki pieniędzy przeznaczonych dla Janusza Walusia.