Zapukał w szybę auta. To był koszmarny błąd

Podobny przypadek w dolnośląskiem

W miniony weekend "Zakamuflowany" policjant zatrzymał również rabusia z Jeleniej Góry (woj. dolnośląskie). Jak przekazała WP, ten obserwował go i w pewnym momencie zauważył, że dochodzi do przestępstwa. Automatycznie ruszył za złodziejem i rzucił się na niego, próbując go zatrzymać. Całą akcję nagrała jedna z kamer, a nagranie opublikowała policja. "Ukradł on w jednym z dyskontów spożywczych towar o wartości ponad 500 złotych. Teraz zatrzymany odpowie za popełnione przestępstwo przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności" - przekazała policja.