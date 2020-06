Pomnik Churchilla zniszczony. "Był rasistą"

Praga. Pomnik Churchilla zdewastowany

Fotografie zdewastowanego pomnika obiegły media w czwartek wieczorem. Rzecznik praskiej policji Jan Rybansky zaznaczył, że prowadzone jest śledztwo w sprawie uszkodzenia cudzej własności. Pomnik Churchilla znajdujący się w dzielnicy Praha 3 należy do władz samorządowych i stoi przy placu noszącym jego imię. Czeska Agencja Prasowa przypomniała, że napis zarzucający rasizm byłemu brytyjskiemu premierowi kilka dni temu został namalowany również na jego pomniku w Londynie. CTK zwróciła uwagę, że niektóre poglądy Churchilla miały charakter rasistowski.

Z kolei Peter Kopecki, historyk i znawca dziejów brytyjskich z Uniwersytetu w Ostrawie w rozmowie z portalem „Aktualne.cz” zaznaczył, że wizerunek Churchilla powinien zostać ponownie zbadany i oceniony, tak, by z jednej strony nie odmawiano mu uznania, a z drugiej, by nie traktowano go w bezkrytyczny sposób.