Polskie MiG-29 dla Ukrainy. Trafią wcześniej na front niż planowana ofensywa

Przypomnijmy, jako pierwszy gotowość do przekazania Ukrainie samolotów MiG-29 zadeklarował w ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda. - Jesteśmy gotowi, by dostarczyć te samoloty i jestem pewien, że Ukraina byłaby gotowa, by natychmiast ich użyć - powiedział prezydent w wywiadzie dla CNN. Jak doprecyzował szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, "nie będzie to duża liczba", a Polska jest w tym przypadku gotowa działać w ramach szerszej międzynarodowej koalicji.