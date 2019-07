Polski uczeń pobił się z kolegą z Ukrainy o Banderę? Szkoła prostuje manipulacje

Uczeń z Ukrainy nie wychwalał Stepana Bandery, a rówieśnik, który miał się temu sprzeciwić "wielokrotnie naruszał nietykalność innych dzieci" oraz "wyrażał niechęć do cudzoziemców". Tak twierdzi dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 10 w Toruniu. Chodzi o głośny konflikt między uczniami. Instytut Ordo Iuris przedstawiał polskiego ucznia jako ofiarę kolegi z Ukrainy.

Wszystko zaczęło się od wpisu Magdaleny Majkowskiej z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris. "Uczeń na przerwie zwrócił uwagę koledze narodowości ukraińskiej, który wychwalał Stepana Banderę, że w Polsce uważany jest on za bandytę. Szkoła zgłosiła sprawę do sądu opiekuńczego w Toruniu, stawiając polskiemu uczniowi zarzut nacjonalizmu” - napisała. Po wielu konfliktach między chłopcami miało dojść do bójki.

Jak wyjaśnia Majkowska, "postawa Maćka wynika z historii jego rodziny oraz przywiązania do tradycji”. Ojciec chłopca był żołnierzem zawodowym. "Patriotyzm jest dla niego ważną wartością, którą stara się przekazywać dziecku zainteresowanemu historią Polski. Przodkowie chłopca o których pamięć w rodzinie jest wciąż kultywowana padli ofiarą rzezi wołyńskiej" - czytamy we wpisie Majkowskiej.

"Stosował przemoc"

Teraz do sprawy odniosła się dyrekcja szkoły, do której chodzi 10-letni Maciek - podaje tvp.info. Wicedyrektor szkoły Magdalena Dawidowicz zaprzecza, że szkoła dąży do odebrania praw rodzicielskich opiekunom Maćka. W rozmowie z toruńską "Gazetą Wyborczą" wicedyrektor wyjaśnia, że szkoła ma obowiązek zgłaszać do sądu rodzinnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie niepokojące zachowania wychowanków.