Polski transport w dobrej formie mimo trudnej sytuacji geopolitycznej

"My uzupełniamy swoimi kadrami system transportowy państw zachodnioeuropejskich, ale też zaczynamy odczuwać braki. W 2017 roku szacowaliśmy je na ok. 120-130 tys. kierowców. Od tego czasu uzupełniliśmy kadry zatrudniając ok. 130 tys. kierowców spoza UE i niestety nie zlikwidowaliśmy luki, obecnie jest ona na tym samym poziomie co 5 lat temu" – zwrócił uwagę Marcin Wroński.