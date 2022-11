Polski startup Vue Storefront zdobywa jedną z najważniejszych europejskich nagród w branży technologicznej

Vue Storefront – założona we Wrocławiu spółka technologiczna, która tworzy oprogramowanie dla firm przeznaczone do tworzenia szybkich, nowoczesnych i efektywnych witryn sklepów internetowych – otrzymała nagrodę The Europas Tech Startup Awards 2022 w kategorii najgorętszego startupu technologicznego na rynku handlu elektronicznego i detalicznego.