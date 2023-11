Polska w zasięgu Gordiana. Wichury, podtopienia i niebezpieczeństwo

Niebezpiecznie i dynamicznie

Na południu kraju; od Dolnego Śląska i Opolszczyzny, przez Małopolskę, woj. świętokrzyskie, aż do Lubelszczyzny, silny wiatr w porywach do 85-90 km/h, a lokalnie nawet do 100 km/h, utrzyma się mniej więcej do połowy nocy z piątku na sobotę. W centralnej północnej części Polski prognozuje się, że wichury utrzymają się do soboty rano (do godziny 8).