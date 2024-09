Polska przed wstąpieniem do UE. Wspomnienia sprzed 20 lat: Było szaro i smutno

- Ja się cieszę z tego powodu. Wszystko jest. Wcześniej było szaro, smutno i czarno. Lepiej młodzi zarabiają. Dzieci wyjeżdżają na wakacje za granicę - przyznała jedna z seniorek, gdy zapytaliśmy ją o wspomnienia z życia w Polsce przed dołączeniem do Unii Europejskiej. Z racji, że w tym roku Polska obchodzi 20-lecie członkostwa w UE, reporter WP Marek Gorczak postanowił zapytać mieszkańców Białegostoku, jak zmieniło się życie nad Wisłą w ciągu ostatnich dwóch dekad. Nasi rozmówcy mówili jednym głosem, twierdząc, że "w Polsce wiele rzeczy zmieniło się na lepsze". - Pozytywnie, dużo się zmieniło. Zmieniły się nasze miasta, nasze wsie. Dla nas jest zbawienna ta Unia. Wiadomo nikt za darmo nic nie daje, ale takie korzyści, jakie widać namacalnym okiem, to warto, naprawdę. - Mi się żyje teraz lżej, pod względem finansowym. Jest spokojniej i jest ładnie, bo jest dużo nowych budowli - usłyszeliśmy od mieszkańców stolicy Podlasia. Obejrzyj cały materiał z Białegostoku, by poznać więcej interesujących anegdot Polaków z perspektywy upływającego czasu w UE. Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.