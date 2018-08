Polska Pro100 - Polaków portret wspólny na 100-lecie niepodległości

Pisanie prosto jest trudne. A im bardziej skomplikowany temat domaga się nieskomplikowanych słów, tym większym problemem jest ich znalezienie. Dlatego chcemy opisać Polskę prosto. A tak naprawdę chcemy, żebyście to wy nam ją opisali w ten sposób.

Ale w prostocie jest siła, i to zwykle w niej, a nie patetycznych zwrotach, znajduje się więcej treści. I dlatego chcemy poprosić Was, naszych Czytelników, żebyście jednym prostym słowem opisali, jaka jest Waszym zdaniem Polska w stulecie swojej niepodległości. I wyjaśnili nam, dlaczego akurat to słowo najtrafniej w Waszym przekonaniu charakteryzuje nasz kraj. Ale jest haczyk. Chodzi o Polskę, która jest najbliżej Was, nie w ekranach telewizorów czy komputera – ale w Waszych mieszkaniach, na osiedlu, mieście, miejscowości. Na Waszych podwórkach, w Waszych mieszkaniach, Waszej pracy. Jest otwarta? Biało-czerwona, a może wielokolorowa? Jest nowoczesna, czy swojska? Opowiedzcie nam, jaka historia stoi za Waszym prostym słowem? Jakie emocje? Wybierzemy spośród Was 10 bohaterów, do których pojedziemy i opiszemy ich historię.