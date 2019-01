Polska: powstanie nowa wyspa u wybrzeży kraju

Polska: nowa wyspa u wybrzeży kraju może pojawić się już za dwa lata. Będzie na wodach Zalewu Wiślanego.

Polska – powstanie nowa wyspa

Polska – sztuczna wyspa na wodach Zalewu Wiślanego

Usypana wyspa ma mieć kształt elipsy o wymiarach 1923 na 1192 metry i osiągnie wysokość 2-3 metrów nad poziomem morza. Trafić ma na nią także urobek wydobyty w kolejnych etapach inwestycji. Na chwilę obecną nie przewidziano jednak udostępnienia terenu do celów turystycznych. Przypominamy, że nie będzie to jednak pierwsza usypana wyspana wyspa w naszym kraju. Kolejna znajduje się na wodach Zatoki Gdańskiej i została zbudowana przez Niemców jeszcze podczas II wojny światowej. Póki co nie wiadomo jeszcze, jaką nazwę otrzyma nowa wyspa. Na mapach projektu funkcjonuje jeszcze jak „Sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym”, ale najpewniej niedługo ulegnie to zmianie.