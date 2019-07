Polska poprała Rosję w RE? Morawiecki zdecydowanie dementuje

​Polski rząd poparł deklarację, która umożliwiła Rosji przywrócenie prawa głosu w Radzie Europy - podał portal Onet. Premier Mateusz Morawiecki zdecydowanie zaprzecza tym doniesieniom.

Do opisywanego zdarzenia miało dojść w połowie maja w Helsinkach. Wtedy przyjęto wspólną deklarację, która mówiła o tym, że wszystkie kraje członkowskie, w tym Rosja, powinny na równych prawach brać udział w pracach zarówno komitetu, jak i Zgromadzenia Parlamentarnego. De facto oznaczałoby to, że wszyscy szefowie dyplomacji podjęli decyzję o powrocie Federacji Rosji do RE. Także polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.