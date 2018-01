"Polska first” - nowa niemiecka książka o Polsce. "Dwa różne narody”

"Polska first” to tytuł wydanej w Niemczech książki o sytuacji w Polsce po przejęciu władzy przez PiS Jarosława Kaczyńskiego. Autorzy zastanawiają się, dlaczego w jednym z najbardziej proeuropejskich krajów UE do władzy doszła populistyczna i sceptyczna wobec Europy partia Prawo i Sprawiedliwość.

- Punktem wyjścia do rozważań było pytanie: jak to możliwe, że w kraju, który po wstąpieniu do UE był tak bardzo proeuropejski w swoich wartościach i celach, a także w życiu codziennym, doszło do populistycznego regresu na taką skalę – wyjaśnił.