Polscy strażacy pojadą gasić pożary w Australii? Straż pożarna dementuje informacje

Na lokalnych portalach w Wielkopolsce pojawiła się informacja, że strażacy z tego regionu Polski pojadą gasić pożary w Australii. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, na razie nie ma o tym mowy.

Od października Australia walczy z pożarami. Według doniesień mediów zginęły już 24 osoby i prawie miliard zwierząt. Zniszczonych zostało 200 tys. domów. Portal wlkp24.info poinformował, że 30 strażaków z Wielkopolski pojedzie z pomocą do Australii w ramach modułu GFFFV (Ground Forest Fire Fighting using Vehicles) - podaje portal wlkp24.info. Podobne informacje przekazał na Facebooku profil Wielkopolska na Sygnale 112.

Zadzwoniliśmy do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. - Nic nie wiem o tym, żeby polscy strażacy mieli jechać do Australii - powiedział Wirtualnej Polsce st. bryg. mgr Paweł Frątczak, rzecznik prasowy Komenda Głównego PSP.

- Dementujemy od rana te informacje. To prawda, że sprawdzamy sprzęt, ale czy zapadnie decyzja o wyjeździe strażaków z Wielkopolski do Australii, to nie zależy od nas. Taka decyzja zapada na szczeblu rządowym. Jak będzie taki rozkaz, to pojadą - powiedział nam bryg. Sławomir Brandt z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.