Polka blisko prestiżowej nagrody. Ma szansę wygrać milion dolarów

Barbara Zielonka jest w czołówce światowej edycji nagrody Global Teacher Prize, potocznie nazywanej nauczycielskim Noblem. Polka na co dzień mieszka w Norwegii i uczy języka angielskiego.

Pochodząca ze Śląska Polka pracuje w Nannestad High School. Aby dostać się do czołówki konkursu pokonała ponad 30 tys. innych pedagogów ze 173 państw - informuje portal rp.pl.

Listę finalistów ogłosił w środę sam Bill Gates. - To co napędza postęp i sprawia, że świat jest lepszy to edukacja. Otwiera wiele nowych możliwości dla jednostek i społeczeństw - powiedział jeden z najbogatszych ludzi na świecie.