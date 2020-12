Polityk mówi o lobbingu. Chodzi o nowe przepisy ws. lekarzy. Padło też nazwisko Cieszyńskiego

Prof. Wojciech Maksymowicz udzielił wywiadu portalowi Interia.pl. Poseł Porozumienia był pytany o niedawną sytuację, do której doszło w Sejmie. Pracowano nad nowelizacją ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.

Doszło do pomyłki polityków Prawa i Sprawiedliwości, co uchwyciły sejmowe mikrofony podczas rozmowy pomiędzy wicepremierem Piotrem Glińskim, a marszałek Sejmu Elżbietą Witek .

- To nie jest najlepszy pomysł, żeby lekarze ze Wschodu, bez weryfikacji ich umiejętności oraz znajomości języka, tworzyli kadry medyczne w Polsce - dodał. Według polityka ostatnia wersja przepisów usuwa wszelkie możliwości rzetelnej weryfikacji zagranicznych medyków.

- Praktycznie każdy, bez poświadczenia o faktycznym zakończeniu studiów, może zostać lekarzem w Polsce. A niestety mamy do czynienia z kadrą pochodzącą z krajów, w których wciąż mocno występuje korupcja. Także na uczelniach. Ci, co omijali łatwy egzamin, nie wiedzieli prostych rzeczy. Na pewno nie byłyby one problemem dla naszych licealistów - tłumaczył poseł Porozumienia.