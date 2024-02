Polityk KO okradziony w samolocie. Kowal apeluje o zwrot

Polityk nie pogodził się z utratą marynarki i apeluje o jej zwrot. - Apeluję o to, aby moja ulubiona marynarkę ktoś mi zwrócił. Wziąłem jeden garnitur , a w tym przypadku trzeba brać dwa. Dlatego musiałem w sweterek się przebrać. Ktoś z porannego lotu do Berlina musiał mi zwędzić marynarkę, kiedy położyłem ją na półce w samolocie. Apeluję, żeby mi ją oddać, bo to była moja ulubiona marynarka! - mówił poseł w rozmowie z "Super Expressem".