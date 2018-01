Polityk AfD przesadziła? Tweet o muzułmanach wywołał burzę

Kolońska policja złożyła doniesienie na polityk antyimigranckiej AfD Beatrix von Storch. Powód: jej komentarz pod tweetem zamieszczonym przez niemiecką policję.

Beatrix von Storch bardzo ostro zareagowała na tweet zamieszczony po arabsku na koncie @polizeinrwk: "Co do diabła dzieje się w tym kraju? Dlaczego na oficjalnym koncie policji w Nadrenii Północnej-Westfalii zamieszczono tweet w języku arabskim. Uważacie, że w ten sposób uda wam się oswoić barbarzyńskie hordy muzułmanów dokonujących grupowych gwałtów?” - pisała von Storch.

Za ten wpis konto polityk antymuzułmańskiej AfD zostało przejściowo zablokowane. Twitter uzasadniał to "promowaniem nienawiści”. Z kolei samej polityk AfD grozi postępowanie za popełnienie czynu karalnego jakim jest "podsycania do nienawiści”.

Ostra krytyka ze strony polityków AfD

Policja: "Chcemy przecież docierać do ludzi"

"To jest zupełnie normalna procedura i nic w tym szczególnego. Jeśli istnieje podejrzenie o popełnienie czynu karnego, jesteśmy do tego zobowiązani” – tłumaczył Held. Wyjaśnił on też, że policja ma zwyczaj zamieszczania informacji w wielu językach, ponieważ "chce przecież dotrzeć do ludzi”. Tak policja zwraca się do uczestników wielkich wydarzeń jak protesty czy karnawał. "Niektórzy dziwią się z tego powodu, ale dla nas jest to zwykłe narzędzie przekazywania informacji” – tłumaczył Held.