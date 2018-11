Polityczne trzęsienie ziemi na Śląsku. Borys Budka oskarża koalicjanta PiS. Jest riposta

Wiceszef PO Borys Budka zaatakował radnego Wojciecha Kałużę, który w sejmiku śląskim opuścił Koalicję Obywatelską na rzecz PiS. W konsekwencji partia przejęła w tym regionie władzę. W ocenie posła PiS Grzegorza Janika postawa Budki wynika z tego, że jego małżonka może stracić pracę.

Borys Budka stwierdził, że Kałuża został skorumpowany i przyjął "korzyść osobistą" w postaci przyszłych wypłat z tytułu pełnienia przez niego funkcji wicemarszałka województwa. - Zdradził w najbardziej ordynarny sposób. Ale nie wierzę, żeby to dotyczyło tylko jego - mówił w rozmowie z reporterem WP, Michałem Wróblewskim.

- Każdy radny ma wolną wolę i decyduje, w jakim ugrupowaniu ma być. To jego decyzja, miał do tego prawo - ocenił w rozmowie z tvp.info Janik. - Żona Budki pracuje w urzędzie marszałkowskim i myślę, że pan poseł mniej walczy o sprawy Polski i Śląska, a bardziej o sprawy swojej rodziny. To typowy nepotyzm - stwierdził.