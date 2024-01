Polityczne niebo Kamińskiego i Wąsika. W rok zarobią setki tysięcy?

Ułaskawieni przez prezydenta Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są przymierzani do czołowych miejsc na listach Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, dla polityków PiS oznacza to zarobki rzędu 600 tys. złotych rocznie i europejską emeryturę.