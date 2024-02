Politycy PiS mają dość. "Straciliśmy wszystko"

To największy kryzys w PiS-ie od kilkunastu lat. Kiedy politycy partii Jarosława Kaczyńskiego zaczęli godzić się z utratą władzy, coraz wyraźniejsze staje się widmo przegranych wyborów samorządowych i europejskich. Co na to Kaczyński? - Jest skutecznie izolowany od informacji – stwierdził w RMF24 Jan Krzysztof Ardanowski.