Policjanci zlikwidowali plantację marihuany. Była warta ponad milion złotych

Funkcjonariusze ze Śląska doprowadzili do zamknięcia plantacji konopi indyjskich, która mieściła się w fabrykach firmy w Sosnowcu. Zatrzymano trzech mężczyzn, pseudokibiców jednego z klubów piłkarskich.

Wartość narkotyków na czarnym rynku wynosi ponad milion zł. Plantatorzy to mieszkańcy Jaworzna w wieku od 36 do 38 lat. Grozi im do ośmiu lat pozbawienia wolności.