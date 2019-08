Policjanci zgwałcili dziewczyny. Kobiety wpadły w furię

Sprawiedliwości dla zgwałconych dziewczyn i ukarania policjantów żądały kobiety, które wdarły się do siedziby prokuratury. Po wyłamaniu drzwi w budynku, protestujące zostawiły wewnątrz świński łeb. Na tym jednak rozwścieczone kobiety protestujące w stolicy Meksyku nie poprzestały.

Druga sprawa dotyczy 16-latki. Funkcjonariusz dopuścił się gwałtów w jednym z muzeów miasta. W ubiegły czwartek mężczyzna został aresztowany w tej sprawie. Policjanci, których dotyczy pierwsze zgłoszenie, nie zostali jeszcze pociągnięci do odpowiedzialności. To między innymi to doprowadziło do protestu.