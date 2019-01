Policja z Gdańska ostrzegała przed nożownikiem

Policja wiedziała, że Stefan W. po wyjściu na wolność chce zrobić napad na bank przy użyciu maczety lub noża. Komendant policji z Gdańska rozesłał pismo do wszystkich jednostek policji w Polsce. Zalecił, aby w razie napadu na bank, typować 27-latka jako sprawcę - donosi Onet.

Onet dotarł do notatki policyjnej, z której wynika, że policjanci z gdańskiego Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego wiedzieli, że Stefan W. po wyjściu z więzienia chce ponownie napaść na bank. Tym razem miał tego dokonać przy użyciu maczety lub innego niebezpiecznego narzędzia. Zdaniem portaku, autor notatki, nadkom. Grzegorz Piórkowski z Komisariatu Policji III w Gdańsku sugerował, aby typować Stefana W. jak sprawcę, gdy dojdzie do podobnego przestępstwa.

Czy policja mogła zapobiec atakowi?

- Nie jest to taka prosta sprawa. Człowieka nie można izolować i zamykać, bo ktoś podejrzewa, że ma on złe zamiary. Natomiast, jeżeli jest jakaś wiarygodna informacja, że może dokonać poważnego przestępstwa, to można podjąć pewne czynności operacyjne związane z monitorowaniem tego człowieka - powiedział Onetowi gen. Adam Rapacki, były policjant wiceminister spraw wewnętrznych.