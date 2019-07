Policja ujawnia szczegóły poszukiwań 5-letniego Dawida Żukowskiego

- Na tę chwilę mogę powiedzieć: 36 osób zakłócające Marsz Równości trafiło w nasze ręce. Kolejnych 13 jest namierzonych - mówił w TVN24 komendant główny policji. Jarosław Szymczyk ujawnił także kulisy poszukiwania ciała 5-letniego Dawida Żukowskiego.

Komendant główny policji musiał także tłumaczyć się, dlaczego większość z zatrzymanych osób otrzymało jedynie mandaty. - Jeśli ktoś blokował przemarsz zgromadzenia to uznajemy to za wykroczenie. Natomiast jeśli atakował którąś z osób, pobił czy spalił flagę - to podlega pod Kodeks karny - tłumaczył Szymczyk.