Policja przesadza z intwerencjami? Mocne słowa byłego szef CBA

Koronawirus a interwencje policji. Fala oburzenia

Ludzie nie za bardzo wiedzą, co można a czego nie

- Policjanci również są postawieni w trudnej sytuacji, bo nie sądzę, żeby ich kontrowersyjne interwencje były ich wymysłem. Dostają wytyczne od swoich przełożonych. Skutek jest taki, że może być 1000 normalnych interwencji, ale jedna fatalna psuje wizerunek. Dodatkowo mamy sprzeczne komunikaty dotyczące restrykcji. Ludzie nie za bardzo wiedzą, co można a czego nie. Od samego początku trzeba było przedstawić jedną wykładnię i tego się trzymać. Przykład? Gdyby mężczyzna siedział z psem na podwórku, to policja nic by mu nie mogła zrobić. Ale siedział ze swoimi pociechami pod blokiem i doszło do szarpaniny z policjantem. Dla ludzi jest to niezrozumiałe, dla policji wizerunkowo fatalne - uważa Wojtunik.