Policja nie dopilnowała. Chuligan wszedł na szczyt Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej

Mężczyzna wykorzystał nieuwagę patrolu policji i po schodach wspiął się na szczyt Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej w Warszawie. W serwisach społecznościowych krąży już zdjęcie dokumentujące ten wybryk.

Nieznana osoba, ubrana w białą bluzę stoi na szczycie pomnika. Ku radości kilku osób robiących mu zdjęcia. Takie relacje trafiły już do serwisów społecznościowych. Jeśli wierzyć w datę publikacji, wszystko wydarzyło się w piątek przed północą. Pomimo policyjnej ochrony doszło do prawdopodobnie pierwszego "zdobycia szczytu pomnika" - jak piszą internauci.

Od momentu odsłonięcia 10 kwietnia tego roku było wiadomo, że złe emocje wokół Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej będą prowokować do wspięcia się na jego szczyt. Zwłaszcza, że monument zaprojektowano jako schody. Nawiązują one do trapu samolotu, "symbolizują przejście z tego świata w tamten", tłumaczył autor projektu pomnika Jerzy Kalina.