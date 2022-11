Policja ma poszukać "donosiciela". Chodzi o nagie zdjęcia księdza

- To był bardzo nieprzyjemny atak, którego się nie spodziewałem. Policjantka wprost powoływała się na reportaż "Gazety Wyborczej". Pytała, co to ma być, dlaczego zostało to rozdmuchane. Odpowiedziałem, że to dobrze, że reportaż się ukazał - powiedział rozmówca dziennika. - Policja chce się dowiedzieć, kto rozmawiał z waszą gazetą. Odbieramy to jako próbę zastraszenia, by nie rozmawiać z dziennikarzami. Policja nie ma do tego prawa - podkreślił.